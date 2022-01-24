نحو 35 تجربة علمية اسرائيلية ستنفذ في محطة الفضاء الدولية باطار مهمة "ركيع"

المهمة التي سينفذها رائد الفضاء الاسرائيلي من الممكن ان تؤدي الى اختراقات علمية بمجالات مختلفة

افادت القناة الاسرائيلية (13) ان عشرات التجارب العلمية والتطبيقات التكنلوجية ستنفذ في محطة الفضاء الدولية بعد شهرين، من قبل رجل الاعمال ورائد الفضاء الاسرائيلي ايتان ستيفا، وذلك في إطار مهمة "ركيع" لتطوير صناعة الفضاء الاسرائيلية.

سيتم دمج التجارب في برنامج مهمة ستيفا من قبل ناسا وشركة Axiom.Space، والتي على ما يبدو ستوفر سنوات من الابحاث الكثيرة لمئات الباحثين والمهندسين، الجامعات والمستشفيات في اسرائيل. هذه التجارب من الممكن ان تؤدي الى اختراقات علمية في مجالات طبية، تكنلوجية، وهندسية- والتي ستؤدي لاحقا الى اقامة شركات ستارت- آب جديدة، تطوير منتجات وحتى علاجات طبية لم نشهدها من قبل.

وتقود مهمة "ركيع" في اسرائيل جمعية صندوق رامون ووكالة الفضاء الاسرائيلية التابعة لوزارة الابتكار، العلوم والتكنلوجيا. وخلال مكوث ستيفا في محطة الفضاء، سيخصص غالبية وقته لتنفيذ التجارب وأيضا الانشطة التربوية والفنية للاطفال والشبيبة في البلاد.

في الاشهر الاخيرة يجري رائد الفضاء الاسرائيلي برنامج تدريبات مكثفة قبل انطلاق الى الفضاء في منشآت ناسا و SpaceX والذين يعملون على تجهيزة للمكوث في محطة الفضاء. كما انهى جولة الاستعدادات في وكالة الفضاء الاوروبية، وتأهل على استخدام معدات مخصصة لنقل المعدات العلمية الى الفضاء.

واوضح ستيفا:" يوجد للجانب العلمي للمهمة أهمية عظيمة جدا من وجهة نظري، التجارب التي سأنفذها ستساعد عشرات الباحثين الاسرائيليين على تطوير عملهم المهم بقضايا الاستدامة لصالح الحياة على كرة الارض، وهي ستتيح لدفع صناعة الفضاء الاسرائيلية قدما".