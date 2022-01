شركة "ميتا" تطلق أسرع حاسوب في العالم بخصائص خارقة لمعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك عن تصنيعها لجهاز حاسوب خارق سيكون جاهزا للعمل منتصف العام الجاري، مؤكدة بأنه سيكون الأسرع في العالم، مشيرة إلى أن الحاسوب سيفيدها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا.

وأكدت "ميتا"على أنه “لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضاً، لأننا نبني من أجل العالم الافتراضي الكامل (ميتافيرس)”.

ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلعبون ويمارسون أنشطة اجتماعية.