تقرير: مساع حثيثة لشراء شركة تكنولوجيا إسرائيلية NSO من قبل شركات أمريكية

فإن الشركة قد بدأت فعلاً باتخاذ اجراءات تمهيدية أمام عدة صناديق أمريكية وتقوم بدراسة عدد من المسارات المالية

تجري شركة NSO في الأيام الأخيرة اتصالات بصدد بيعها، بحسب ما أعلنت الشركة اليوم (الأربعاء). وبحسب الإعلان، فإن الشركة قد بدأت فعلاً باتخاذ اجراءات تمهيدية أمام عدة صناديق أمريكية وتقوم بدراسة عدد من المسارات المالية المختلفة، على ما أفاد موقع كيبا الإسرائيلي. يشار الى أن الشركة التي أنتجت برنامج بيغاسوس واجهت في الفترة الأخيرة اتهامات متتالية على خلفية سوء استخدام برنامج التجسس، كان آخرها الكشف عن القضية الخطيرة التي قامت الشرطة الإسرائيلية بموجبها باختراق الهواتف المحمولة والتنصت سراً على المواطنين.

وأعلن الليلة الماضية (الثلاثاء) عن استقالة رئيس مجلس إدارة NSO آشير ليفي بحسب ما كشف موقع كالكاليست الذي أعد التقرير الاستقصائي حول تورط الشرطة بالتعقب على المواطنين بصورة اعتباطية.

وكشفت تقارير إضافية إلى أن الشرطة استهدفت السلطات المحلية، وسمحت لقراصنة يعملون بإمرتها باقتحام الهواتف المحمولة لرؤساء البلديات للبحث عن أدلة لفتح تحقيق ضدهم. كما تظهر التقارير أنه في الحالات التي لم يفلحوا بالعثور على ما يدين رئيس السلطة في هاتفه الخلوي، وجهت الشرطة عملاءها باقتحام هواتف المقربين من الرؤساء ايضاً، وهو ما قاد الى احتجاز البعض منهم لأيام طويلة حتى إغلاق القضية ضدهم.

وذكرت الشرطة ردا على تحقيقات كالكاليست أن "كافة عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية تمت فقط بعد إصدار الأوامر بحسب القانون ممهورة بتوقيع قاض". وعلقت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد على النشر هذا الصباح، في تغريدة على حسابها على تويتر "إذا كان هذا صحيحًا، فهذه خطوة لها أبعاد خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية. ولا سجوز استخدام هذه الأدوات ضد المواطنين العاديين الذين لا دليل ملموس يربطهم بجرائم خطيرة. "على النائب العام نشر تقرير تقصي الحقائق في أسرع وقت ممكن".

وكشف تحقيق صحفي نشره موقع كالكاليست أن شرطة اسرائيل ضالعة بالتنصت على المواطنين في اسرائيل باستخدام برنامج التنصت التابع لشركة NSO دون استصدار أوامر تصرح لها القيام بذلك. وجاء في التقرير أن من بين المستهدفين في برنامج التجسس الشرطي رؤساء بلديات ومنظمو الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو والتي تعرف باحتجاجات "الأعلام السوداء".