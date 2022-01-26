أمريكا تسابق الزمن لاستعادة مقاتلة F35 من بحر الصين الجنوبي

يقول خبراء إن استعادة حطام المقاتلة قد يستغرق شهورًا وأسابيع نظرًا للفترة التي يتطلبها القدوم بسفينة استرداد

كشف موقع 'سي أن أن' أن البحرية الأمريكية تبذل أقصى جهدها لاستعادة أجزاء المقاتلة اف 35 التي تحطمت قبل عدة أيام في بحر الصين الجنوبي. ويذكر أن الطائرة هي نتاج تكنولوجيا حساسة وأمريكية بامتياز، لذلك يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يسبقهم إليها العنوان الخطأ في إشارة الى الصين، لا سيما أن هذه الأخيرة تعتبر بحر الصين الجنوبي ملكاً لها.

وتحطمت المقاتلة التي يقدر سعرها بـ 100 مليون دولار فوق حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون، الاثنين، مما أدى إلى إصابة الطيار، الذي نجح في قذف نفسه من الطائرة، ناهيك عن إصابة أربعة بحارة على الأقل على متن الحاملة.

وبعد اصطدامها بالحاملة، سقطت طائرة F35 إلى بحر الصين الجنوبي ويعتقد أنها غرقت في القاع. ويقول خبراء إن استعادة حطام المقاتلة قد يستغرق شهورًا وأسابيع نظرًا للفترة التي يتطلبها القدوم بسفينة استرداد إلى المنطقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الطائرات المقاتلة للغرق إلى قاع البحر. حدث الأمر مع طائرة يابانية من طراز F35، إضافة إلى طائرة بريطانية من نفس الطراز في البحر المتوسط ​​العام الماضي. وفي جميع هذه الحالات، سارع شركاء الولايات المتحدة الى استعادة التكنولوجيا الحساسة لضمان عدم وقوعها بأيدي العنوان الخطأ.

يذكر أن الولايات المتحدة تعمل بشكل متواز على إقتفاء أثر 39 شخصًا انقلب بهم القارب قبالة سواحل فلوريدا فيما يشتبه بأنه عملية لتهريب البشر، على ما أعلن خفر السواحل.