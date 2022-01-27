إسرائيل تنضم رسميا الى برنامج"ارتميس" الطامح لجلب البشر الى القمر والمريخ

البرنامج الذي وقعت عليه إسرائيل هام جدا ويدخلها الى مجال صناعة الفضاء

وقعت وكالة الفضاء الإسرائيلية مساء الأربعاء على اتفاق تعاون مع وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" في اطار برنامج "ارتميس" ، لجلب البشر الى القمر والمريخ.ويقر الاتفاق بحسب النشر في "واينت" مبادئ أساسية للتعاون بمجال أبحاث الفضاء وباستخدام مدني للقمر، والمريخ والمذنبات والكويكبات لأغراض سلمية.

ووقع على الاتفاق رئيس وكالة الفضاء الامريكية وليام نيلسون ومدير وكالة الفضاء الإسرائيلية اوري اورون، وأجري الاحتفال بحضور وزيرة الابتكار والعلوم والتكنلوجيا الإسرائيلية والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة ميخائيل هرتسوغ وهو أحد احداث أسبوع الفضاء الإسرائيلي الواقع هذا الأسبوع.

ووقع على اتفاق "ارتميس" الذي تقوده ناسا حتى الآن الى جانب الولايات المتحدة 13 دولة وهي : استراليا، أوكرانيا، دولة الامارات العربية، ايطاليا، البرازيل، بريطانيا، اليابان، لوكسمبورغ، المكسيك، نيوزيلاندا، بولندا، كوريا الجنوبية وكندا، وإسرائيل أصبحت الدولة الـ15.

التوقيع من المتوقع ان يتيح الى إسرائيل الاندماج من خلال البرنامج الرائد في عدد من متنوع من التعاونات بمجال البحث والعلوم، الى جانب تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجال الفضاء بين صناعات الفضاء للدول الموقعة. الاتفاق هو خطوة هامة من ناحية إسرائيل ويرمز انضمامها لمجموعة دول حملت شعار التعاون لابحاث الفضاء لأغراض سلمية.

عملية التوقيع قادتها وزارة الابتكار العلوم والتكنلوجيا ووزارة الخارجية الاسرائيليتين، وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت قبل أسبوع على قرار الانضمام الى اتفاقيات "ارتميس".

الهدف الأساسي لبرنامج "ارتميس" وهو الأكثر تعقيدا وكلفة في برامج ناسا ، هو إنزال البشر على سطح القمر حتى عام 2025، ولاحقا حتى تأسيس محطة أبحاث مأهولة ثابتة. رغم ان ناسا هي التي تقود البرنامج، لكن الدول الموقعه على اتفاقيات "ارتميس" تجند هي الوسائل للوصول الى أهدافها.