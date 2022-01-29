شركة Tecno تصدر هاتفا رخيص الثمن مجهزا بكاميرات جيدة وعملية

هاتف أندرويد بسعر 70 يورو يحوي كاميرات بمواصفات جيدة

أطلقت شركة Tecno للهواتف الذكية هاتفا رخيص الثمن مجهزا بكاميرات ومواصفات جيدة وتقنية عالية، ويأتي هاتف Tecno Pop 5X الأحدث بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (166/75.9/8.5) ملم، وزنه 150 غ.

وبحسب موقع 3dnews، حصل الهاتف على شاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 10، ومعالج Unisoc SC9832E، ومعالج رسوميات Mali-T820 MP1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كمان ان الهاتق مزود بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (8+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير. ويقدر سعر الهاتف الجديد نحو 70 يورو وهو سعر منخفض نسبة للمواصفات التي يحتويها.