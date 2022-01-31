واتساب يحضّر لاصدار تطبيقه على أجهزة الحواسيب اللوحية "آيباد"

أضاف ويل كاثكارث، أن هذه الخطوة باتت ضرورية، لكنه لم يعلن تماما الالتزام بإطلاق التطبيق على "آيباد"،

أكد الرئيس التنفيذي لتطبيق التواصل الفوري "واتساب"، ويل كاثكارث، أن واتساب ترغب في إطلاق نسخة من التطبيق على الحواسيب اللوحية "آيباد" تلبية لرغبة ملايين المستخدمين، مؤكدا أن "هذه التقنية تساعد في استمرار تلقي الرسائل عبر التطبيق في حال فقدان اتصال الهاتف بالإنترنت، وهذا ما سيكون مهما للتطبيق على الأجهزة اللوحية".

وأضاف ويل كاثكارث، أن هذه الخطوة باتت ضرورية، لكنه لم يعلن تماما الالتزام بإطلاق التطبيق على "آيباد"، إلا أن كلامه يشير إلى أنه من المحتمل إصدار التطبيق بالمستقبل القريب، حسب موقع "ذا فيرج" التقني"

وأضاف كاثكارث في مقابلة مع موقع "ذا فيرج" التقني" :"إذا كان لديك عدة أجهزة، فسيكون من المهم وجود التطبيق على الحاسوب اللوحي". مشيرا إلى أن "واتساب" صنع الكثير على صعيد التكنولوجيا التي تعمد استخدامه على أجهزة متعددة، مؤكدا إلى وجود نسختين من التطبيق على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والثابتة, حسب موقع العربية.

وتابع كاثكارث على أن هذه التقنية تساعد في استمرار تلقي الرسائل عبر التطبيق في حال فقدان اتصال الهاتف بالإنترنت، وهذا ما سيكون مهما للتطبيق على الأجهزة اللوحية.

يشار إلى أن الإصدار الحالي لواتساب يتيح إمكانية الوصول إليه على 4 أجهزة في وقت متزامن فقط.