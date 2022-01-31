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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران أوقفت عمل أجهزة الطرد المركزي في كرج

i24news

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منظر لأجهزة الطرد المركزي النووية في منشأة نانتانز النووية الإيرانية
Press TV/AFP/Fileمنظر لأجهزة الطرد المركزي النووية في منشأة نانتانز النووية الإيرانية

ومن المقرر أن تنقل إيران عملها من منشأة كرج إلى المنشأة الجديدة في اصفهان وسيتم تركيب كاميرات مراقبة

كشف تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين، عن توقف إنتاج الأنابيب وأجهزة الطرد المركزي في المنشأة النووية في مدينة كرج، وفق النشر في معريف. ومن المقرر أن تنقل إيران عملها من منشأة كرج إلى المنشأة الجديدة في اصفهان.

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 وتجدر الإشارة الى أن استبدال المرافق يأتي بعد شهر من المواجهة التي اندلعت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد طالبت الأخيرة بتركيب الكاميرات في الورشة الخاصة بإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في منشأة كرج، والتي تضررت في حادثة تخريب مقصود، وفق مزاعم إيرانية. 

وأفادت وكالة "نور نيوز" الإخبارية الإيرانية، في 15 كانون الثاني/ديسمبر أن "طهران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير كاميراتها في وحدة إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي بمنشأة كرج" وقالت"نظرا لإتمام فحوص الأجهزة القضائية والأمنية للكاميرات المعنية، وتحرك الطاقة الذرية لإدانة عمل التخريب الذي استهدف مجمع تيسا، أجازت إيران للوكالة إحلال كاميرات جديدة محل المتضررة".

وتعرضت منشأة تيسا في كرج لعملية تخريب في يونيو/ حزيران المنصرم، تلفت خلالها واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع.