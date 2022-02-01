مجموعة قرصنة إيرانية تكثف هجماتها الالكترونية ضد شركات إسرائيلية

بحث إسرائيلي يؤكد مواصلة مجموعات إيرانية شن هجمات الكترونية بصورة مكثفة ومتواصلة

بعد نشرها صورا لوزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس وتسريبها معلومات عن الجنود الإسرائيليين في تشرين اول/اكتوبر الماضي ، مجموعة القرصنة الإيرانية Moses Staff تضاعف وتيرتها وتستمر بمهاجمة منظمات كثيرة في إسرائيل، ويتضح هذا من خلال بحث لشركة أمن المعلومات الإسرائيلية سايبرزن (cybereason).

وبحسب النشر في موقع "واينت" فان الخبراء في "سايبرزن" يعرفون المجموعة على أنها تهديد إيراني واضح تعمل تحت حماية النظام الايراني، وبحسب معطيات البحث، فإن المجموعة نسبت الى نفسها عشرات الهجمات ضد شركات إسرائيلية تعمل بمجالات متنوعة، حيث رصد مؤحرا موجة جديدة من الهجمات من جانب المجموعة. وعلى عكس هجمات الفدية العادية والتي يطالب بها المهاجمون مبالغ فدية مقابل إزالة التهديد، المهاجمون الإيرانيون يعملون من دوافع جيو-سياسية، بهدف الحاق الضرر بمصالح دولة إسرائيل، الولايات المتحدة ودول الخليج. في موقع المجموعة يمكن رؤية عدد واسع من الشركات والمنظمات الإسرائيلية التي تدعي المجموعة انها هاجمتها بينها الوحدة 8200 وشركة رفائيل.

وذكر البحث ان المجموعة استغلت ثغرة في نظام التشغيل ويندوز ونجحت من خلالها باختراق حواسيب هذه المنظمات والشركات بحرية وعلى مدار أشهر بهدف البحث عن معلومات حساسة، وبهذه الطريقة نجحت بتعطيل عشرات الشركات في أنحاء اسرائيل، الحديث يدور عن طريقة ذكية ومتطورة جدا اتاحت لهم العمل والتحرك بحرية على مدار أشهر في شبكات هذه الشركات

ولفت البحث انه الى جانب مجموعة Moses Staff هناك مجموعة أخرى تنشط بالحملة الواسعة التي يشنها النظام الايراني، حيث كشف البحث عن مجموعة جديدة من القراصنة يطلق عليها Phosphorus والتي طورت أدوات تجسس وهجوم جديدة منحت للمهاجمين دخول "باب خلفي" للشبكة التنظيمية التي يتم مهاجمتها، وعن طريقه نجحوا باختراق منظمات وسرقة معلومات حساسة.