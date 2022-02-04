جوجل تطلق الساعة الذكية Pixel Watch المنافسة لـ سامسونج

ستعمل هذه الساعة على الأغلب بمعالجات مطورة عن معالجات Samsung Exynos

تتحضر جوجل لدخول مجال جديد في عالم الإلكترونيات عبر ساعات ذكية مميزة ستنافس بها تلك التي تنتجها سامسونغ وهواوي وآبل، وفقا لتقرير RT .

ظهرت العديد من التسريبات حول أول ساعة ذكية لشركة جوجل على الإنترنت، والتي ستنطلق تحت اسم Google Pixel Watch.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5Google"، ستأتي ساعة جوجل الذكية Pixel Watch، بشاشة تعمل باللمس بحواف منحنية تساعد على التحكم بأنظمة الصوت والتطبيقات بشكل سلس.

وستحصل على زرين كبيرين على الحافة اليمنى لإطار هيكلها، وستزود بإطارات مطاطية مميزة لتثبيتها بشكل مريح على المعصم وستحصل هذه الساعات على نظام Wear OS 3 الذي طورته جوجل مع مساعد Google Assistant الصوتي، والمميز في برمجياتها هو أن شاشتها لن تضاء بشكل كامل عند تلقي الأمر الصوتي بل ستظهر عليها ألوان جوجل الرباعية المخصصة لهذا المساعد.

كما ستعمل هذه الساعة على الأغلب بمعالجات مطورة عن معالجات Samsung Exynos، كما ستجهز شاشاتها بتقنيات تساعد على استعمال كل طبقة لغرض معين لترشيد استهلاك الطاقة.