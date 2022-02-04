شركة"ميتافيرس" تتكبد خسائر هائلة"مليون مستخدم يوميا وملايين الدولارات"

قل عدد المستخدمين اليوميين للفيسبوك إلى 1.92 مليار مستخدم من 1.93 مليار في الربع السابق.

أبلغت شركة "ميتافيروس" (فيسبوك) عن أول انخفاض ربع سنوي لها على الإطلاق في أعداد المستخدمين اليوميين على مستوى العالم (إلى 1.92 مليار مستخدم من 1.93 مليار في الربع السابق) جنبًا إلى جنب مع نمو أقل من المتوقع للإعلانات، ما أدى إلى انخفاض رصيده بنحو 20 في المئة.

ويُظهر الانخفاض الهائل في الأسهم، الذي قل بنحو 200 مليار دولار من القيمة السوقية، أن تغيير علامة «فيس بوك» التجارية إلى «ميتا» لا يكفي لإلهاء المستثمرين عن المشكلات في أعمالها الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقع «ذا فيرج» المختص بأخبار التكنولوجيا.

لم يكن نمو المستخدمين عبر «فيس بوك» و«إنستجرام» و«واتساب» ثابتًا بشكل أساسي في الربع الأخير فحسب، وإنما خسر تطبيق «فيس بوك» الرئيسي مليون مستخدم في أمريكا الشمالية، إذ يحقق أكبر قدر من المال من خلال الإعلانات، وأدى هذا إلى انخفاض إجمالي في عدد المستخدمين اليوميين لـ«فيس بوك» على مستوى العالم.

وعلى الغرم من كل ذلك لا تزال أرباح «ميتا» متماسكة قليلا، إذ حققت الشركة أرباحًا تقارب 40 مليار دولار في العام الماضي وحده، معظمها من الإعلانات، لكنها أيضًا تخسر المليارات في «Reality Labs»، القسم المسؤول عن إنتاج سماعة الرأس «Quest VR» وبرامج «VR» ونظارات «AR» القادمة وغيرها من المبادرات ذات الصلة بـ«الميتافيرس».

خسر هذا القسم 10.2 مليار دولار في العام الماضي وأعلن عن إيرادات قدرها 2.3 مليار دولار، وفي مكالمة مع المستثمرين يوم الأربعاء، قال مارك زوكربيرج الريئس التنفيذي لـ«ميتا» إن سماعة «Meta» القادمة للواقع الافتراضي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام وستكون في «الحد الأقصى من طيف الأسعار».

كان مارك واضحًا من ناحية أنه يعتزم زيادة الإنفاق على «Reality Labs» في السنوات القادمة وأنه يرى مزيجًا من «AR» و«VR» باعتباره النظام الأساسي التالي للحوسبة.