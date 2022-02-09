نجاح غير مسبوق: مروحية هليكوبتر "بلاك هوك" تحلق بدون طيار

إعفاء الطيارين من الانشغال بعملية التحليق، يجعلهم قادرين على التركيز بالمهمة التي أنيطت بهم

كشف موقع ماكو الإسرائيلي عن سابقة تاريخية حين تمكنت طائرة هليكوبتر بلاك هوك من طراز "60 ألفا" من التحليق بدون طيار، يوم السبت الماضي، في إطار دراسة وتجربة أجريت في لوكهيد مارتن، وفقًا لمصنعة المروحيات "سيكورسكي" أمس.

وحلقت المروحية فوق كنتاكي بدون طيار لنحو نصف ساعة السبت الماضي، وأعيدت التجربة بعد يومين في رحلة أقصر. وأفاد مسؤولون في الشركة إنهم عملوا على الخطة خلال السنوات الست الماضية، وتم الحفاظ على وجود طيار في المروحية كل هذه المدة في سبيل الحيطة والحذر، حتى وإن نفذت المروحية التحليق بشكل كامل بمفردها.

وقدم إيغور تشربنسكي، مدير سيكورسكي انوفيشن إفادة صحفية بالنسبة لتجربة أمس، جاء فيها أن هناك مفتاح بداخل المروحية رمزه 210، وظيفته التبليغ عن عدد الطيارين في المروحية. واللافت هذه المرة، أن يبلغ لأول مرة في تاريخ هذه المروحية، تمامًا قبل إقلاعها أن لا طيار فيها.

وتستخدم بلاك هوك نظام القيادة المستقل ويدعى ماتريكس من إنتاج سيكورسكي، وهو مصمم لمساعدة الطيارين على التحليق فوق المناطق المتضررة بشكل طفيف، أو تلك التي تسود فيها رؤية محدودة وتواصل متعثر.

ويقول ستيوارت يانغ أحد رواد هذه التجربة "إن إعفاء الطيارين من الانشغال بعملية التحليق، يجعلهم قادرين على التركيز بالمهمة التي أنيطت بهم عوضاً عن الانشغال بالتقنيات".