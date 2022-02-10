الامارات وإسرائيل يطلقان دعوة لتقديم مقترحات بحثية بيئية تعتمد على بيانات القمر الاصطناعي

سيحصل المقترح على تمويل قدره 200 ألف دولار، بشرط أن يركز على استخدام تحليل البيانات والتقنيات ذات الصلة

دعت وكالة الإمارات للفضاء ووزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية ووكالة الفضاء الإسرائيلية الجامعات والمراكز البحثية في الإمارات إسرائيل إلى تقديم مقترحات بحثية مشتركة بناء على البيانات العلمية التي يجمعها القمر الاصطناعي الإسرائيلي الفرنسي المصغر الخاص برصد الغطاء النباتي والبيئة (VENµS).

يأتي هذا المشروع المشترك بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل دولة الإمارات واسرائيل بدبي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في إطار دعم برنامج فضائي متطور لمراقبة الأرض لأغراض بيئية، إذ يعمل على جمع بيانات باستخدام التقنيات الفضائية للاستشعار عن بعد، ويقوم بدور مهم في الأبحاث العلمية القيمة حول كوكب الأرض.

وتمكن طريقة عمل البرنامج باستخدام مستشعرات متنوعة، من رصد واستكشاف الظواهر المختلفة وتعزيز مراقبة موارد المياه والزراعة بدقة، واستكشاف الغطاء النباتي ووضع خرائط الأراضي، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وسيحصل المقترح البحثي الذي سيتم اختياره، على تمويل قدره 200 ألف دولار، بشرط أن يركز على استخدام تحليل البيانات الضخمة والتقنيات ذات الصلة بهدف المساهمة في مسيرة التقدم العلمي والمساعدة في التوصل إلى طرق أفضل للعيش على كوكب الأرض بشكل أكثر استدامة.

قالت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة بنت يوسف الأميري: "تتزايد أهمية التعاون الدولي الهادف إلى الاستفادة من الفضاء بغرض حماية كوكب الأرض، وتساعد الشراكة مع دول أخرى رائدة في قطاع الفضاء في توسعة قاعدة المعرفة العلمية العالمية والحصول على البيانات اللازمة لتطوير حلول لأكبر التحديات التي تواجه البشر".

من جانبها قالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل أوريت فركاش-هاتشوين: "إن التعاون الفضائي المهم بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل يوضح دور التكنولوجيا في ترابط الدول ويساعد القمر الاصطناعي (VENµS) في إيجاد حلول للتعامل مع التغير المناخي كما سيساعد البحث المشترك دعم المواضيع المشتركة بين الدولتين، بما في ذلك تلك المتعلقة بـالتكنولوجيا الزراعية والمناخ وغيرها".