بنك المشرق الإماراتي يستخدم تقنية اسرائيلية متقدمة لتسريع المدفوعات وحمايتها

يجمع الحل بين المرونة والكفاءة ويمكن البنوك من إحباط الجرائم المالية بشكل فعال في الفضاء المعقد للمدفوعات

أعلن بنك المشرق المعروف برياديته على مستوى دولة الإمارات العربية عن بدء العمل بمنظومة تكنولوجية إسرائيلية من إنتاج شركة ThetaRay التي تطرح حلولاً لمكافحة الجرائم المالية، على ما كشف موقع يسرائيل ديفنس. يتمكن الحل القائم على الذكاء الاصطناعي والمصنف بإطار الجيل القادم من ThetaRay من مراقبة التحويلات المالية عبر الحدود والكشف عن الجرائم المالية في البنوك والمؤسسات المالية.

وقال سكوت رمزي، رئيس المجموعة التنظيمية ومدير مراقبة غسيل الأموال في بنك المشرق: "إن تقنية ThetaRay، التي تتضمن التعلم النموذجي المتقدم القائم على الآلة، تضع الأساس لمراقبة معاملات الجيل القادم". "يجمع الحل بين المرونة والكفاءة، وبالتالي تمكين البنوك من إحباط الجرائم المالية بشكل فعال في الفضاء المعقد للمدفوعات العابرة للحدود."

ويضيف موقع يسرائيل ديفنس، أن الرئيس التنفيذي لشركة ThetaRay مارك غازيت وصف بنك المشرق على أنه أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط، وهو أول عميل للشركة في الإمارات العربية المتحدة. وأضاف "نصبو الى تكثيف التعاون مع مؤسسات مالية أخرى في الإمارات وفي الشرق الأوسط كله، كجزء من توسيع السوق العالمية لشركة تيتاراي".

تستثمر صناعة الخدمات المالية حاليًا أكثر من 10 مليارات دولار في تدابير الحماية من غسل الأموال لمواجهة هذه التحديات. حل ThetaRay مصمم لإزالة العوائق من شرايين التجارة الدولية، ومتاح الآن أيضًا كحل SaaS أي خدمة متوفرة على السحابة.

نتيجة لذلك ، يمكن للشركة تقديم مسار آمن لتحويل الأموال إلى النظام المالي العالمي، والذي يشمل البنوك من جميع الأحجام والحكومات وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع (PSPs) وجميع أنواع العملات ، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأضاف شاي دوفيف، نائب رئيس العملاء الاستراتيجيين في ThetaRay: "ينضم بنك المشرق إلى قائمة متزايدة من البنوك والمؤسسات المالية التي تستخدم تقنية ThetaRay، بما في ذلك البنوك العالمية ومقدمي خدمات الدفع ووحدات الاستخبارات المالية وغيرها".