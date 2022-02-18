سامسونج تتجهز لإصدار عدد من الهواتف والأجهزة الذكية نهاية الشهر الجاري

شركة سامسونج تكشف عن مزيد من الأجهزة الذكية كالهواتف والساعات والحواسيب

تتجهز شركة سامسونج للكشف عن مزيد من الأجهزة الذكية كالهواتف والساعات والحواسيب خلال الربع الأول من هذا العام بعد إطلاق سلسلة جالكسي S22 صاحب التقنيات العالية، ونشرت الشركة إعلانًا على موقعها في تويتر يؤكد مشاركتها في مؤتمر MWC 2022 هذا العام بعد انقطاع.

وكما يظهر من الإعلان الترويجي للشركة، فإن هناك أجهزة مختلفة ستظهر في 27 فبراير خلال المشاركة في المؤتمر؛ منها أجهزة لاب توب، وهواتف ذكية عادية، وهواتف قابلة للطي، وأجهزة لوحية.

وتعمل شركة سامسونج منذ فترة، على تطوير مجموعة جديدة من الهواتف المنخفضة التكلفة ضمن سلسلة Galaxy A، والتي ستأتي مزودة بكاميرات رائدة ودعم لشبكات 5G، مقابل أسعار منافسة الأجهزة من نفس الفئة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات عن هاتفي سامسونج Galaxy A23 و A23 5G المرتقبين، والذي تم تطويرهما ضمن سلسلة جلاكسي (A) منخفضة التكلفة، سيدعم أحدهما العمل مع شبكات الجيل الخامس، والآخر سيتمتع بأداء ممتاز وكاميرات جيدة.