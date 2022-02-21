ترامب يطلق منصة "تروث سوشل"للتواصل الاجتماعي في مارس الوشيك

كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على إنستغرام.

قال رئيس “مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا”ديفين نونيز، إن منصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب“تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي، أصبحت جاهزة للتشغيل بشكل كامل بحلول مارس/آذار الوشيك "وسنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر آبل هذا الأسبوع” وتابع “سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة”.

ووضعت، أمس الأحد، علامة “متوقع للإصدار في 21 فبراير/شباط الجاري” على التطبيق في متاجر تنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة.

ووفق تقارير صحافية مختلفة، تمتلك المجموعة حوالى 1.25 مليار دولار للمنافسة في سوق الشبكات الاجتماعية المزدحمة.وكان ترامب قد أعلن عن إطلاق شبكة جديدة لللتواصل الاجتماعي، بعدما تم حظر جميع حساباته على تويتر، فيسبوك، ويوتيوب.

وكانت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، قد نشرت فجر الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، بيانا جديدا، أكدت من خلاله أن الرئيس الأمريكي السابق قد أعلن إطلاقه شبكة جديدة.وقال ترامب في البيان: “لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا”.

وأشار إلى أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا شهر نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وستكون متاحة لمن تتم دعوتهم فقط، بينما العامّة فستفتح لهم في الربع الأول من العام 2022 وأضاف: “نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك وكانت شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث، فيسبوك، تويتر، ويوتيوب، قد فرضت حظراً على ترامب في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في6يناير/كانون الثاني من عام 2021 في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستغرام.