فيسبوك يحظر الإعلام الروسي الرسمي من نشر الإعلانات

كانت إدارة فيسبوك قد فرضت في وقت سابق قيودا على الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية

أكدت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة، أنها منعت وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة من عرض الإعلانات وتحقيق الدخل في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس قسم السياسة الأمنية، ناثانيال غليشر، "نحظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة عرض الإعلانات وتحقيق الدخل على منصتنا في جميع أنحاء العالم"، مضيفا، "لقد بدأت بالفعل هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ، وستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مؤكدا أن موظفي شبكته، سيواصلون مرافقة منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية بالملاحظات المناسب، حسب موقع العين الإخبارية.

وكانت إدارة فيسبوك قد فرضت في وقت سابق قيودا على الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية: قناة Zvezda TV ،ووكالة أنباء "نوفوستي"، وموقعي Lenta.ru و Gazeta.ru.

وفي نفس السياق، أكد مسؤول بشركة ميتا، الخميس الماضي أنه تم تأسيس مركز عمليات خاصا لمتابعة الصراع في أوكرانيا، وأطلقت ميزة تمكن المستخدمين في ذلك البلد من إغلاق ملفاتهم الشخصية على موقع فيسبوك ضمانا لأمنهم.

ووجهت هيئة روسكومنادزور المنظمة للاتصالات الروسية اتهاما لشركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك بانتهاك "حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس" من خلال حجب صفحات من بينها صفحة وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي.

من جهة أخرى، أعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا في ظل العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، قائلا إنه يريد "ضمان رفع مستوى معلومات السلامة العامة المهمة وإلا تصرف الإعلانات الانتباه عنها".

يشار إلى أن هاشتاق #الحرب_العالمية_الثالثة، تصدر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مع بدء روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا وسط مخاوف من تأثيراتها عالميا.