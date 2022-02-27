الصراع في أوكرانيا: مجموعات التكنولوجيا العملاقة تجد نفسها طرفًا في الحرب

قال نائب رئيس الوزراء مخاطبا الملياردير ماسك إيلون "بينما تحاول استعمار المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا!"

تواجه مجموعات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي تتمتع بقوة كبيرة جراء انتشارها الواسع تحديات كبرى فرضها الصراع في اوكرانيا لتجد نفسها عالقة بين مطرقة الدعوات إلى معارضة الحرب التي تشنها موسكو وسندان إجراءات انتقامية محتملة من قبل الكرملين.

وحثت كييف الخاضعة لغزو روسي غير مسبوق، هذه الشركات، ابتداء من "آبل" إلى محرك البحث "غوغل" إلى "نتفليكس"، على قطع علاقاتها مع روسيا. في الوقت نفسه، تم الحد من خدمة "فيسبوك" لرفضها الامتثال لمطالب الكرملين.

وأعلنت تويتر أنه فرضت عليها غرامات وأبطئت خدمتها بعد أوامر من موسكو بإزالة محتويات محددة، كما تواجه "قيودا" فرضت على استخدام شبكتها "من قبل بعض الأشخاص في روسيا".

وكتبت رئيسة مركز تحليل السياسة الأوروبية إلينا يولياكوفا، على موقع تويتر "قدمت الشركات الغربية مساحة على الإنترنت للروس للحصول على معلومات حول الفظائع التي ترتكبها حكومتهم في أوكرانيا". وأضافت أن "الكرملين يتصرف بحزم لإخفاء الحقيقة".

وقامت بعض المجموعات مثل ميتا ويوتيوب بمبادرات مدروسة. فقد علق موقع يوتيوب قدرة وسائل الإعلام الروسية على كسب المال على منصاته.وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس "نعلق قدرة عدد من القنوات على تحقيق الدخل على موقع يوتيوب، بما في ذلك عدة قنوات روسية مرتبطة بالعقوبات الأخيرة".

كما أعلن موقع يوتيوب أنه تم فرض قيود على الوصول إلى قناة "آر تي" (روسيا اليوم) وقنوات روسية أخرى في أوكرانيا، "بطلب من الحكومة".

وطلب المسؤولون الأوكرانيون المساعدة من جميع الجهات، بما في ذلك تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل والملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس أيكس"، التي تطلق أقمارًا اصطناعية للإنترنت.

وكتب وزير القطاع الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف في رسالة نُشرت على تويتر الجمعة "أتوسل إليكم (...) الكف عن تقديم خدمات ومنتجات آبل إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك منع الوصول إلى متجر آبل!". كما تدخل نائب رئيس الوزراء نفسه لدى إيلون ماسك السبت وطالبه بتزويد أوكرانيا بمحطات "ستارلينك" على الإنترنت.

وقال مخاطبًا الملياردير "بينما تحاول استعمار المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا!"، ورد إيلون ماسك السبت بأن القمر الاصطناعي "ستارلينك" الذي تم إطلاقه قبل يوم في مكانه والمحطات الأرضية في طريقها إلى أوكرانيا.