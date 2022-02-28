"غوغل" تعلق خدمة "الخرائط" مؤقتا في أوكرانيا لمنع روسيا من استخدامها

"اتخذت الإجراءات من أجل سلامة المجتمعات المحلية في البلاد، بعد التشاور مع مصادر بما في ذلك السلطات الإقليمية"

أعلنت شركة "غوغل" في بيان، صباح اليوم الإثنين، أنها عطلت مؤقتا في أوكرانيا بعض أدوات خرائط غوغل التي توفر معلومات مباشرة حول ظروف حركة المرور ومدى ازدحام الأماكن المختلفة، مشيرة إلى أنها "اتخذت الإجراءات من أجل سلامة المجتمعات المحلية في البلاد، بعد التشاور مع مصادر بما في ذلك السلطات الإقليمية".

وأضافت في بيان، بحسب ما أفادت وكالة“رويترز” أن المعلومات عن حركة المرور الحية ستبقى متاحة للسائقين الذين يستخدمون ميزات التنقل خطوة بخطوة في المنطقة.

يشار إلى أن خدمة الخرائط مع صور من الرادارات، كانت أتاحت الأسبوع المنصرم لعدد من الخبراء والباحثين تتبع حركة القوات الروسية، قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر 24 فبراير/شباط الجاري تنفيذ عملية عسكرية على أراضي جارته الغربية.

وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى بما فيها وسائل التواصل مثل فيسبوك أعلنت سابقا أنها ستتخذ إجراءات جديدة لحماية أمن المستخدمين في أوكرانيا.

كما منعت غوغل روسيا من الاستفادة من الإعلانات على منصتها، وطبقت كذلك حظرا على العديد من وسائل إعلامها التابعة للحكومة.

أتت تلك الخطوات على ضوء استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا لليوم الخامس، وسط تنديد واسع من المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات صارمة ضد موسكو، متعهدا بفصلها وعزلها نهائيا عن النظام المالي العالمي.