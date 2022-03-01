الملياردير الأميركي"إيلون ماسك" يرسل معدات لأوكرانيا لتوفير الانترنت عبر كوكبة ستارلينك

رصدت"نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت سلسلة من الانقطاعات في خدمة الانترنت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الانترنت عبر أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة للملياردير الأميركي"إيلون ماسك"، أمس الاثنين، إلى أوكرانيا للمساعدة في توفير الإنترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة بسبب الهجوم الذي باشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جارته.

وكتب وزير الشؤون الرقمية في أوكرانيا مايخايلو فيدوروف في تغريدة "ستارلينك باتت هنا. شكرا إيلون ماسك" مع صورة لشاحنة تحمل معدات "ستارلينك"، ورد عليه ماسك: "على الرحب والسعة."

وكان فديروف حث ماسك على توفير خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا بعد أيام على بدء الغزو الروسي الأسبوع المنصرم وكتب في تغريدة "فيما تحاول استيطان المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! فيما تحط صواريخك بنجاح من الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين".

ورصدت مجموعة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت سلسلة من الانقطاعات في خدمة الانترنت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي وتشغل "ستارلينك" كوكبة من أكثر من ألفي قمر اصطناعي هدفها توفير الإنترنت عبر العالم ولا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة.

وأطلقت الشركة الجمعة المنصرم 50 قمرا إضافيا ومن المتوقع أن ترسل أقمارا كثيرة أخرى في فترات لاحقة إلى مدار الأرض.

ومشروع "ستارلينك" هو مشروع كثيف رأس المال للشركة لبناء شبكة إنترنت مترابطة مع آلاف الأقمار الصناعية والمعروفة في صناعة الفضاء باسم كوكبة، مصممة لتقديم إنترنت عالي السرعة للمستهلكين في أي مكان على هذا الكوكب.وأطلقت شركة سبيس إكس الخدمة لأول مرة ببرنامج تجريبي لمستهلكين محددين مقابل 99 دولارًا شهريًا.