توقعات باصطدام صاروخ صيني على سطح القمر مساء الجمعة

العالم يترقب الحدث بعد أن اتضح ان الحديث يدور عن صاروخ صيني انطلق منذ 10 سنوات

بقايا صاروخ أنتجت ثلاثة أطنان من الحطام الفضائي من المتوقع ان تسقط على ما يبدو على سطج القمر غدا الجمعة، الصاروخ نفسه من المتوقع أن يتحطم أثناء تحركة بسرعة 9,300 كلم في الساعة على الجانب الأبعد من القمر.

وذكرت القناة الاسرائيلية "13" إنه وفقا للخبراء فإن هذا الصاروخ صيني، تم إطلاقه قبل عشر سنوات، في البداية كانوا يعتقدون أن الحديث يدور عن أجزاء من صاروخ سبايس X لأيالون ماسك، لكن حاليا يدور الحديث هم صاروخ صيني، لكن الصينيين ينفون ذلك.

من غير المتوقع التقاط الحدث بواسطة التلسسكوبات وسيستغرق أسابيع وأشهر للتأكد من وقوع أضرار، وبحسب التقديرات فان لاصطدام يمكن أن يسفر عن حفرة بعمق 10 حتى 20 مترا.

على سطح القمر هناك الكثير من الحفر، وصل عمق أحدها 2,500 كيلومترا، الاصطدام هو ليس الأول على سطح القمر، ومن المرجح أن لا يخلق حفرة كبيرة.