السعودية تعلن عزمها إنتاج طائرات عسكرية مسيرة محلية الصنع

وليد أبو خالد، "الشركة تعمل مع شركاء محليين، منهم الهيئة العامة للصناعات السعودية، على إنتاج طائرة بدون طيار"

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، أمس الأحد، أن بلاده تعمل على إنتاج محلي لطائرات بدون طيار، خاصة لاستخدام الجيش السعودي، مشيرا إلى أن"الشركة تعمل على إنشاء أحد أكبر مصانع الذخائر عالميًا، وتوطين شتى قطاعات الدفاع".

وأكد وليد أبو خالد، أن الشركة "تعمل على إنتاج طائرة سعودية بدون طيار"، موضحا في مقابلة مع قناة "الإخبارية" الرسمية، أن الشركة "تعمل مع شركاء محليين، منهم الهيئة العامة للصناعات السعودية، على إنتاج طائرة بدون طيار، لتكون أول طائرة صممت بأيدٍ سعودية 100 في المئة، وسوف تنتج وتستخدم من قواتنا المسلحة"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وتعرف السعودية، الأحد انطلاق النسخة الأولى من معرض "الدفاع العالمي"، على مشارف العاصمة الرياض، بمشاركة واسعة وفعاليات تمتد 4 أيام، وتسعى المملكة إلى "توطين صناعاتها العسكرية والأمنية بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030"، وفق تصريح سابق لمحافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية (رسمية)، أحمد العوهلي.

يشار إلى أن السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً باليمن، تشهد هجمات حوثية بطائرات مسيرة عادة ما تعلن المملكة إحباطها.