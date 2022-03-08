الحرس الثوري الإيراني ينجح في وضع القمر الصناعي نور 2 في مدار الكرة الأرضية

"القمر الاصطناعي العسكري الثاني، نور 2، تم إطلاقه الى الفضاء عبر (الصاروخ) الناقل للأقمار الاصطناعية"

أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، أن الحرس الثوري وضع قمرا اصطناعيا عسكريا ثانٍ في مدار الكرة الأرضية، صباح اليوم الثلاثاء، في خطوة تتزامن مع مراحل حاسمة في مباحثات إيران والقوى الكبرى لاحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية إن "القمر الاصطناعي العسكري الثاني، نور 2، تم إطلاقه الى الفضاء عبر (الصاروخ) الناقل للأقمار الاصطناعية قاصد من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري، ووضع بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كلم".

وأشار الحرس الى أن "نور 2" هو "قمر استطلاع" عسكري، وفق بيان أورده موقعه الالكتروني "سباه نيوز" وأكد "سباه نيوز" الثلاثاء أن هذا القمر "لا يزال موجودا ويقوم بإرسال المعلومات".

ويأتي الاعلان عن وضع القمر الجديد في المدار، بعد أقل من شهرين على إعلان القوة الجوفضائية للحرس إجراء تجربة "ناجحة" على صاروخ يعمل محركه الأساسي بالوقود الصلب، وقادر على نقل أقمار اصطناعية.