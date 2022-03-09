تسريب البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار وعضو في الطواقم الجوية الاسرائيلية

شركة إسرائيلية نجحت بالكشف عن التسريب في "الشبكة المظلمة" والذي شركة سايبر هجومية

أفادت القناة الاسرائيلية N12 إن البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي وأعضاء طواقم جوية في الماضي والحاضر، تم تسريبها إلى الشبكة المظلمة ونشرت في موقع مجموعة السايبر الهجومية الألكترونية Leak the Analyst، ووفقا لنتائج التسريب التي كشف عنها من قبل شركة أمن المعلومات "فيرونيس" Veronis ، تشمل هذه المعلومات الأسماء الكاملة، أرقام الهويات، عناوين السكن والوظيفة المهنية للذين يظهرون في القائمة.

أكتشف هذا التسريب الخطير خلال مراقبة روتينية لقسم السايبر في شركة "فيرونيس" وقال مدير السايبر في الشركة "لقد قمت بتنزيل الملف، أخرجت منه معطيات ورأيت 30 ألف سجل لأفراد الطاقم الجوي، مع معلومات لأسماء شخصية، أسماء عائلة، عناوين، هواتف، وظائف، تواريخ ميلاد. وقال إنه في أعقاب فحص للأسماء مع مصادر أخرى على الشبكة اتضح أن هذه الاسماء صحيحة وحتى أن جزءا منهم خدموا في الماضي بسلاح الجو الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه "لا يعرف ما يقوله عن مصدر التسريب، لكنه يعتقد أنه ليس مصدرا عسكريا لأن التسريب يشمل أسماء طيارين مدنيين" وقال إن مجموعة القراصنة نشرت المعلومات الكاملة بدون أية مطالب مالية. ورجح "أنه على ما يبدو لا يعرفون ما يمتلكون من معلومات. وبسب المخاوف أن تستخدمها جهات معادية لاسرائيل قامت شركة "فرونيس" بتسليم تفاصيل التسريب الى وحدة السايبر الوطنية حتى تهتم بالموضوع.

وبحسب فحص شركة "فرونيس"، فإن مجموعة Leak the Analyst نشرت حتى الآن عدد من التسريبات من عدة مصادر حساسة، بينها الشركة الأمنية F5، رفائيل، Verint، وزارة الخارجية الأوكرانية، وشركة الاتصالات التايلندية.