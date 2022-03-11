الجزائر تتهم مغاربة بقرصنة واختراق موقع وزارة العدل على تويتر

قالت وزارة العدل الجزائرية في بيان إنها "ستـرفع دعوى قضائية ضد هذا الهجوم السيبرياني الذي يستهدف مؤسستها"

اتهمت وزارة العدل الجزائرية المغرب باختراق و قرصنة حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة، وأنها وضعت حدا للعملية في حينها، وأضافت الوزارة في بيان أنها "ستـرفع دعوى قضائية ضد هذا الهجوم السيبرياني الذي يستهدف مؤسستها"

وقال البيان إن الوزارة "تتبرأ من المحتوى المنشور" أثناء الاختراق، واضاف "كل المنشورات التي تنسب للجزائر وتسيء إلى مواقفها الدولية لاعلاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة"مشيرة إلى

ولم يذكر بيان الوزارة مزيدا من التفاصيل، بينما ذكر موقع "النهار أونلاين" الجزائري أن "القرصنة يقف خلفها مغاربة"