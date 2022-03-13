توقعات أن تضرب عاصفة شمسية قوية الكرة الارضية الاثنين

هذه العاصفة من ان تحدث اضرارا بالتقاط الترددات ومن المتوقع ظهور الشفق القطبي قرب خط الاستواء

عاصفة شمسية قوية من المتوقع أن تضرب الكرة الارضية غدا، ونقل موقع "والا" عن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) توقعوا أن تؤثر هذه الظاهرة على الكرة الارضية خلال الأسبوعين القادمين.

وتوقعت (NOAA) احتمال 80 بالمئة بأن العاصفة القوية ستضرب غدا الكرة الارضية، واحتمال 20 بالمئة بأن تؤثر العاصفة على بريطانيا. ووفقا للتوقعات، فإنه بشكل نادر من المتوقع خلال العاصفة من ظهور Aurora (الشفق القطبي) في مناطق قريبة من خط الاستواء، ومن المتوقع بعد العاصفة الشمسية حدوث أعطال في أجهزة وانظمة اذاعات هواة، وأجهزة استقبال "جي بي اس" وفي اقمار الاتصالات الصغيرة الغير محمية من حرارة الشمس خصوصا في ساعات الشروق والمساء.

ونقل "والا" تغريدة للعالمة الفيزيائية المختصة بأحوال الطقس والفضاء د.تميثيا سكوب :"ضرر مباشر! نماذج توقعات NOAA وناسا بأن العاصفة الشمسية ستضرب الكرة الارضية خلال الساعات 12:00 حتى 21:00 مساء 13 في آذار". وأضافت "التأثير سيكون قويا! توقعوا اضواء الشفق القطبي بالقرب من خط الاستواء، مشاكل بترددات اذاعات الهواة وصعوبات بالتقاط "جي بي اس" خصوصا عند الشروق والمغيب وفي ساعات الليلة" وتابعت "اسبوع حافل بتهديد ثلاثي! عاصفة شمسية كبيرة تصل الينا".

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