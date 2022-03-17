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روسيا تحظر وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين

i24news

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وزير الاتصالات يوعاز هندل
Noam Revkin Fenton/Flash90وزير الاتصالات يوعاز هندل

هاتين الوسيلتين الاعلاميتين ضمن 30 وسيلة اعلامية في أنحاء العالم حظرتها روسيا

حظرت روسيا 30 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم من بينها وسيلتين إسرائيليتين، وهي القناة "9" وموقع الأخبار "فستي" من مجموعة "يديعوت أحرونوت"، ووفقا للقرار الذي نشره المكتب المسؤول عن الوسائل الاعلامية في روسيا، اتخذ القرار في اليوم للغزو الروسي لأوكرانيا لكنه ًدخل حيز التنفيذ فقط امس الاربعاء. 

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وذكر موقع "معاريف " الذي اورد الخبر انه بحسب تعليمات خاصة اتخذت بداية الهجوم الروسي وتم المصادقة عليها كقانون، وسائل الاعلام الروسية يمكنها نشر فقط الاخبار الموثوقة حول الجيش الروسي وبعد موافقة السلطات عليها. 

من جانبه، هاتف وزير الاتصالات الاسرائيلية يوعاز هندل المدير العام للقناة 9 ومحرر موقع "فستي"، وأبلغهما أن روسيا قررت حظر الوسيلتين الاعلاميتين منذ 24 شباط / فبراير وشعر في هذا الحظر خلال الايام الاخيرة والان دخل القرار حيز التنفيذ، وقال لهم هندل بأن هذه خطوة عدوانية غير منطقية. 

المدير العام للقناة الاسرائيلية 9 يوري كجنوبيتش صرح لموقع معاريف :"القناة 9 هي قناة اسرائيلية باللغة الروسية، مع التشديد على ’اسرائيلية’، غالبيته جمهور مشاهدينا في البلاد، سنواصل بذل أفضل جهودنا المهنية بالبث لجمهور القناة احدث المعلومات وأكثرها دقة وموضوعية، كما تعودنا دائما، من اليوم الأول للقناة وحتى اليوم". 

 