احباط هجمات الكترونية وقعت خلال بث كلمة الرئيس الاوكراني أمام الكنيست

المحاولات المتكررة كانت تهدف لوقف بث كلمة الرئيس الاوكراني زيلنسكي أمام الكنيست

افادت المتحدثة باسم الكنيست الاسرائيلية عن احباط هجمات ألكترونية وقعت خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي أمام الكنيست مساء اليوم.

وذكر البيان "خلال كلمة الرئيس زيلنسكي رًصِدَت عدة محاولات هجوم ضد البنية التحتية للاتصالات في الكنيست، وكان الغرض منها التشويش على البث ومحاولة قطعه".وشددت الكنيست على أنه تم وقف جميع المحاولات من قبل وحدة أمن المعلومات التابعة للكنيست بالتعاون ومساعدة جهاز السايبر الوطني.

وفي الكلمة الافتراضية التي ألقاها زلنسكي مساء اليوم خلال اليوم الـ25 للحرب الروسية الاوكرانية أمام 100 نائب ووزير في إسرائيل واستغرقت 15 دقيقة والتي قارن خلالها النشاطات الروسية الأخيرة في بلاده مع النظام النازي، ووجه في نهاية كلمته انتقادا لاسرائيل بطريقة تعاملها مع أزمة بلاده لعدم تقديمها المساعدات العسكرية لبلاده واتخاذ موقف واضح من الحرب وقال :"اللامبالاة تقتل، الاعتبارات تقتل، يمكن التواسط بين الدول لكن ليس بين الشر والخير". وطالب زيلنسكي من اسرائيل تقديم القبة الحديدية لبلاده.