خبراء: توقعات بحدوث عواصف شمسية شديدة خلال السنوات القادمة

بحسب التقرير حدثت هذه الايام انفجارات شمسية لكنها لحسن الحظ كانت ضعيفة ولم تحدث أي ضرر

أفاد خبراء الطقس في الفضاء أنه في الأيام الاخيرة تحدث عواصف شمسية، تبعث منها الشمس كتلة كبيرة من الجسيمات الشمسية، والتي من الممكن أن تصل الى الكرة الأرضية. وبحسبهم، فإن الشمس اليوم في بداية دورة جديدة مدتها 11 عاما، والتي من المتوقع أن تحدث خلالها انفجارات شديدة من هذا النوع.

وبحسب النشر في القناة N12 ، العاصفة الشمسية هي عبارة عن انفجار شمسي، ينبع على مايبدو بسبب التفاعل بين الجزيئات المتسارعة وطبقة البلازما في الشمس، وتتميز بانفجارات ضخمة في الغلاف الجوي للشمس، والتي تنطلق منها طاقة كبيرة من الجزئيات. عموما مثل هذه العواصف غير خطيرة للكرة الأرضية، لكنها قادرة في الحالات القصوى على شل العديد من الأنظمة، بما يشمل أجهزة الاتصال والتتابع، ابتداء من الاقمار الصناعية حتى الرادارات. على سبيل المثال في عام 1989، الانفجار الشمسي كان قويا لدرجة أنه تسبب في قطع الكهرباء في مقاطعة كويبك الكندية.

وذكر التقرير بأنه لحسن الحظ، الانبعاث الشمسي الحالي بنسب ضئيلة، لذلك لربما فإننا لن ندرك حدوث الانبعاثات. وبحسب الخبراء فإنها لن تصل الى الكرة الارضية، وقالوا إنه خلال الايام الأخيرة حدثت ثلاثة انبعاثات من هذا القبيل والتي كانت قريبة جدا من الارض ، لكنها لم تتسبب بأية أضرار, رغم ذلك ايضا العاصفة الضعيفة يمكن أن تؤدي الى تقلبات طفيفة في شبكة الكهرباء وتأثير قليل على اتصالات الأقمار الصناعية.