شركة "غوغل" تختبر مستشعرات الهواتف لاكتشاف أمراض القلب والعين

قسم الذكاء الاصطناعي: "الأمر لن يكون بدقة التشخيص الطبي لكنه يتيح معرفة ما إذا كان هناك خطر آخذ في التفاقم"

قالت شركة غوغل إنها أحدثت خططا لاستخدام الهواتف الذكية لمراقبة الحالة الصحية لمستخدميها، وستختبر ما إذا كان تسجيل نبضات القلب والتقاط صور لمقلة العين يمكن أن يساعد الناس في اكتشاف مشكلاتهم الصحية في المنزل.

وقال رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة في شركة غوغل المملوكة لعملاق التكنولوجيا ألفابت، جريج كورادو، إن "الشركة تجري اختبارات لمعرفة ما إذا كان الميكروفون المدمج بالهاتف الذكي يمكنه قراءة دقات القلب وهمهماته عند وضعه على الصدر. وقال إن القراءات يمكن أن تتيح الكشف المبكر عن اضطرابات صمامات القلب"

وأمد كورادو على أن "الأمر لن يكون بدقة التشخيص الطبي لكنه يتيح معرفة ما إذا كان هناك خطر آخذ في التفاقم".

وتركز الأبحاث التي تجرى على العيون على الكشف عن أمراض من بينها تلك المتعلقة بمرض السكري من الصور.

وقالت غوغل إنها سجلت "نتائج مبكرة واعدة" باستخدام كاميرات احترافية في العيادات وستبحث الآن ما إذا كان يمكن استخدام صور الهاتف الذكي أيضا.