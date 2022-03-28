إسرائيل: باحثون يكتشفون ثغرة أمنية في هواتف"غلاكسي سامسونغ"تتيح الوصول إلى المعلومات الآمنة

وجدنا خطأ في تنفيذ كود TrustZone الخاص بسامسونغ، والذي سمح للقراصنة باستخراج مفاتيح التشفير والوصول

كشف فريق من الباحثين في جامعة تل أبيب الإسرائيلية عن تغرة أمنية جعلت هواتف غلاكسي سامسونغ الذكية عرضة لهجمات القرصنة"وجدنا خطأ في تنفيذ كود TrustZone الخاص بسامسونغ، والذي سمح للقراصنة باستخراج مفاتيح التشفير والوصول إلى المعلومات الآمنة."

الخبراء الذين اكتشفوا الثغرة، البروفيسور أفيشاي وول، والدكتور إيال رونين، وطالب الدراسات العليا ألون شاكيفسكي، وجدوا ثغرة في بنية أمان TrustZone من سامسونج.

ووفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست قال البروفيسور أفيشاي وول، "لحماية الهواتف الذكية باستخدام نظام اندروييد، هناك مكون خاص يسمى TrustZone".، هذا المكون عبارة عن مزيج من الأجهزة والبرامج، وتتمثل مهمته في حماية المعلومات الأكثر حساسية لدينا - مفاتيح التشفير وتحديد الهوية".

وأكد الخبير"وجدنا خطأ في تنفيذ كود TrustZone الخاص بشركة سامسونغ، والذي سمح للقراصنة باستخراج مفاتيح التشفير والوصول إلى المعلومات الآمنة." وقال "تم تصحيح الخلل، الذي يؤثر على مستخدمي سامسونغ غلاكسي الذين لم يحدّثوا نظام تشغيل هواتفهم منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، في تحديث البرنامج بعد أن أبلغ فريق الباحثين سامسونج عن المشكلة"

وبحسب ما أفادت به صحيفة جروزاليم بوست:"يجب أن يكون مفهوماً أن شركات الهاتف مثل سامسونغ تبذل جهودًا هائلة لتأمين هواتفها، ومع ذلك ما زلنا نسمع عن الهجمات، على سبيل المثال في حالة برامج التجسس "إن إس أو"صُممت TrustZone لتكون آخر طبقة من الحماية" وتابعت:"أظهرنا أن الأعطال في رمز سامسونغ سمحت أيضًا بالوصول إلى… مفاتيح التشفير الحساسة."

من المقرر أن يقدم الباحثون نتائجهم في ندوة USENIX Security القادمة، وهو مؤتمر للأمن السيبراني مقره بوسطن ، في أغسطس/آب المقبل.