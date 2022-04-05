تطبيق "واتساب" يعمل على تسهيل بدء المحادثات مع الأرقام المجهولة

تتيح لك القائمة داخل التطبيق أيضًا الاتصال بالرقم المجهول أو حفظه في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

بدأ تطبيق واتساب العمل على تسهيل بدأ المحادثات مع الأرقام المجهولة، وسيؤدي النقر على رقم هاتف غير محفوظ في مرسل في محادثة، إلى فتح قائمة داخل التطبيق تتيح لك الدردشة مع الشخص إذا كان يستخدم واتساب.

تتيح لك القائمة داخل التطبيق أيضًا الاتصال بالرقم المجهول أو حفظه في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. يمكننا تأكيد وجود القائمة في الإصدار التجريبي الذي قام المسرب بتجربته. تحقق من لقطة الشاشة أدناه.

هذا هو التغيير الكبير الذي سيطرأ على التطبيق. في الوقت الحالي، يؤدي النقر على رقم غير محفوظ في مرسل في محادثة إلى فتح تطبيق الإتصال بهاتف الأندرويد، بدلاً من القائمة الأسهل في الاستخدام التي تحدثنا عنها.

ومع ذلك، فإن هذا الحل ليس مثاليًا، لأنه يتطلب من شخص ما إرسال الرقم إليك أو إرسال الرقم غير المحفوظ إلى جهة اتصال أخرى. لذلك نأمل أن نرى المزيد من العمل في هذا الصدد لتحسين إرسال الرسائل إلى جهات الاتصال غير المحفوظة.ومع ذلك، هناك العديد من الحلول، مثل استخدام نظام الروابط القصيرة في واتساب.

هناك أيضًا تحسن جمالي طفيف. بدلاً من مجرد استخدام خط لإظهار تقدم تشغيل رسائلك الصوتية، سيستخدم واتساب الآن شكل موجة للرسالة الصوتية. بالإضافة إلى ذلك، سيتذكر التطبيق المكان الذي كنت فيه عندما أوقفت الاستماع مؤقتًا، ليتيح لك بدء التشغيل من تلك النقطة مرة أخرى حتى لا تضطر إلى إعادة الاستماع إلى الرسالة كاملة.