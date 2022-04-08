رائد الفضاء الإسرائيلي إيتان ستيبيه يقلع إلى الفضاء في رحلة تجارية هي الأولى من نوعها

صبح المستثمر الإسرائيلي والطيار السابق إيتان ستيبيه ثاني إسرائيلي يصل إلى الفضاء، اليوم الجمعة،

بدأ رائد الفضاء والمستثمر الإسرائيلي الطيار السابق إيتان ستيبيه رحلة تجارية إلى الفضاء، اليوم الجمعة، برفقة ثلاثة رواد آخرين بينهم رائد فضاء محترف وقد تم اطلاق الصاروخ الذي يحمل الأربعة الى الفضاء بنجاح من منصة في فلوريدا الأمريكية.

وستلتحم المركبة التي تقل ستيبيه والرواد الثلاثة الاخرين بمحطة الفضاء الدولية حيث سيقوم رائد الفضاء الإسرائيلي باجراء عدد من التجارب العلمية بادر اليها باحثون إسرائيليون وتستمر الرحلة عشرة ايام .

وأصبح المستثمر الإسرائيلي والطيار السابق إيتان ستيبيه ثاني إسرائيلي يصل إلى الفضاء، اليوم الجمعة، حيث كان جزءًا من أول فريق رائد فضاء خاص تم إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن جهتها أشادت وكالة "ناسا" الأمريكية بالشراكة الثلاثية مع أكسيوم وسبيس إكس كخطوة رئيسية نحو تسويق منطقة الفضاء المعروفة باسم "المدار الأرضي المنخفض" ، وتركت للوكالة للتركيز على المزيد من الرحلات الطموحة إلى أعماق الكون.

وقال رئيس ناسا بيل نيلسون: "نحن نزيل الأعمال التجارية من على وجه الأرض ونطرحها في الفضاء" وقال الرئيس التنفيذي لشركة اكسيوم سبيس مايكل سوفريديني بعد الإطلاق: "القول بأننا متحمسون هو بخس كبير" ، مضيفًا أن ذلك كان تتويجا لسنوات من العمل للشركة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها ، والتي تأسست في عام 2016.

قائد مهمة أكسيوم 1 (Ax-1) هو رائد فضاء ناسا السابق مايكل لوبيز أليجريا ، وهو مواطن مزدوج من الولايات المتحدة وإسبانيا ، وقد طار إلى الفضاء أربع مرات خلال حياته المهنية التي استمرت 20 عامًا ، وزار محطة الفضاء الدولية آخر مرة في عام 2007 .

وكان أول إسرائيلي في الفضاء هو إيلان رامون الذي لقى مصرعه مع ستة من زملائه في ناسا في كارثة مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003.