الغزو الروسي يجبر سامسونج على تغيير اسم هواتفها

ووفقًا لتقرير، فإن سامسونج قررت مؤخرًا إزالة حرف الـ Z من اسم هواتفها القابلة للطي في جميع السلسلة

أفاد تقرير نشره موقع Phone Arena، عن قرار جديد اتخذته إدارة شركة سامسونج موبايل بتغيير اسم سلسلة هواتفها الرائدة القابلة للطي اعتبارًا من الفترة الحالية وفي المستقبل بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

ووفقًا لتقرير، فإن سامسونج قررت مؤخرًا إزالة حرف الـ Z من اسم هواتفها القابلة للطي في جميع السلسلة، في بعض دول البلطيق وهي ثلاث؛ لاتيفيا، إستونيا وليتوانيا وهي المناطق التي تشعر بالخطر والتهديد من جانب الروس.

وتقدم سامسونج سلسلة هواتفها القابلة للطي باسم جالاكسي Z فولد وفليب بجانب رقم الجيل، إذ كان الآخر Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3 وتطلق منها جيل جديد كل عام.

وأوضح التقرير أن السبب يرجع إلى استخدام الجيش الروسي إلى حرف الـ Z على مسميات عدد من أسلحتها الحربية والدبابات في الأراضي الأوكرانية كما شوهد الحرف مرسومًا على بعض المعدات وكذلك يتم رسمها في محيط الأراضي التي يسيطر عليها الروس.

وبعد الجدل الذي أقيم حول التركيز على حرف الـ Z وفقًا للتقرير، قررت سامسونج إزالة الحرف من سلسلة هواتفها القابلة للطي لتصبح جلاكسي فولد أو جالاكسي فليب فقط تسبق رقم الجيل دون Z.

وأكد التقرير أن الشعوب في الدول الثلاث تنتابهم حساسية تجاه استخدام حرف الـ Z في المنتجات، وقد يكون الإقبال على هواتف سامسونج مهدد في الوقت الحالي والمستقبل القريب، كما أن الشركة الكورية الجنوبية لا تريد أن يتم ربطها من قريب أو بعيد بالغزو الروسي.

بينما يبقى من المجهول عما إذا كانت ستسمر سامسونج في طرح هواتفها القابلة للطي بدون Z دائمًا أم أن هذا وضع وقت في البلاد الثلاث.