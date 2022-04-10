هرتسوغ للرائد الإسرائيلي المتواجد في الفضاء:"انت نقطة ضوء بـأيام ليست سهلة"

رائد الفضاء الإسرائيلي هو الرائد الإسرائيلي الثاني الذي يصل الى محطة الفضاء الدولية

تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مساء اليوم مع ايتان ستيفا، الإسرائيلي الثاني الذي وصل إلى الفضاء، من محطة الفضاء الدولية وقال له:"في هذه الأيام الغير سهلة على الأرض، المشروع، الإطلاق والتجربة المثيرة التي يتفرج عليها كل بيت في إسرائيل وتشكل نقطة ضوء من السماء، هذه لحظات تملأنا بالإلهام والإثارة".

وأضاف :"بالتأكيد في الأيام التي شهدنا فيها أيضا الكثير من نقاط الظلمة والألم هنا في تل أبيب، هذه فرصة أيضا لتقديم التعازي للعائلات الثكلى، والتعبير عن ألمنا والقول، الحياة ستتواصل بكل قوتها. نحن لا نخضع لا للإرهاب ولا لأي شيء آخر، لا وهو يضربنا في شوارع تل أبيب أو في أماكن أخرى في البلاد وبالطبع ليس وهو يلحق الأذى بالأماكن المقدسة مثل قبر يوسف الصديق. لا شيء سيقوض وجودنا هنا والتزامنا".

من جانبه ستيفا أجاب لهرتسوغ من الفضاء قائلا:"هذه هي المرة الأولى التي فيها نتواجد في محطة الفضاء مع علم إسرائيل، إنها إثارة كبيرة، صلاة جد الرئيس موجودة هنا معي، استغرقني وقتا للتعود على العطش والجوع، هذا يختلف عن الأرض".