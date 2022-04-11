تقرير: فيسبوك يعمل على عملة رقمية جديدة خاصة به قد تُدفع للمستخدمين مقابل منشوراتهم

أضافت الصحيفة في تقرير لها، أن "الشركة بدأت بالفعل في تقديم مقترح كامل لإطلاق عملة رقمية خاصة بها"

أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن شركة "ميتا"، تحاول إعادة احياء مقترح إطلاق عملة رقمية خاصة بها وتحديدًا لاستخدامها عبر تطبيقات فيسبوك للتواصل الاجتماعي وذلك بعدما تراجعت الشركة عن مقترحها السابق حول العملة الرقمية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن "الشركة بدأت بالفعل في تقديم مقترح كامل لإطلاق عملة رقمية خاصة بها، والعمل على تنفيذه خلال الوقت الحالي"، مضيفا أن "المقترح الجديد هو أن تقدم ميتا عملة رقمية موحدة عبر فيسبوك يتم استخدامها داخليًا كالعملة التي تُستخدم داخل ألعاب الفيديو لشراء الأدوات والتحسينات لتطوير شخصياتهم أو تحسين طريقة اللعب".

وأشار التقرير أن "العملة الرقمية يُطلق عليها اسم Zuck Bucks في الوقت الحالي داخل ميتا، بينما قد يتم تغيير الإسم مع إطلاقها، وسيتكون وسيلة لتسهيل الشراء داخل المنصة"، مؤكدا أن "العملة الرقمية ستُستخدم لشراء خدمات أو منتجات رقمية أو افتراضية داخل المنصة، كما ستكون العملة الافتراضية الرسمية لمشروع العالم الافتراضي “ميتافيرس” الذي تعمل عليها الشركة في الوقت الحالي وتتوقع أنه مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي نفس السياق، أوضحت مصادر من داخل شركة ميتا للصحيفة، أنه "يمكن أن يتم السماح بنقل العملات بين المستخدمين وفي ذلك الشأن يمكن الدفع أو التبرع لصناع المحتوى والتشجيع على النشر بين الصور، النصوص وحتى الفيديو على أن يقوم المستخدم بعد ذلك بشراء أدوات وخدمات رقمية وأيضًا تحسينات افتراضية".

يشار إلى أن شركة ميتا -فيسبوك سابقا- كانت قد أعلنت إعتزامها إطلاق عملة رقمية خاصة بها قبل سنوات قليلة، قبل أن تعلن الشركة التراجع عن الفكرة بسبب الضغوطات والهجوم الذي تعرضت له واتهامها بمساعدة الجرائم والأعمال غير القانونية على الانتشار.