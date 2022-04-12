الشاباك الإسرائيلي يتحقق من شكوك حول دسّ الصين أدوات تجسس في كؤوس أرسلت هدية لوزراء إسرائيليين

أظهر المسح الروتيني للكأس قبل تسليمه للوزيرة مكوّنًا مشبوهًا وتم نقله إلى جهاز الأمن العام لفحصه

يعمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي هذه الساعة، من يوم الثلاثاء، على فحص ما إذا كانت الصين قد دسّت أجهزة تجسس في كأس تحافظ على الحرارة تم تقديمها كهدية من السفارة الصينية إلى وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوريت فركاش هكوهين، بحسب النشر في هآرتس.

وأظهر المسح الروتيني للكأس قبل تسليمه للوزيرة مكوّنًا مشبوهًا وتم نقله إلى جهاز الأمن العام لفحصه.

وبعد الاشتباه، اتصل جهاز الأمن العام بوزارات حكومية أخرى لفحص كافة الكؤوس التي أرسلت للوزراء. وأفاد بعض الوزراء أنهم لم يستلموا بعد الكؤوس التي وعدوا بها.

وتم توجيه حراس الأمن في المكاتب الحكومية بتحسين إجراءات التفتيش على الهدايا التي تتلقاها من جانب السفارات أو ممثلي الحكومات والجهات الأجنبية.

يشار إلى أن إذاعة الجيش هي من قامت بالكشف أولاً عن القضية صباح الثلاثاء، ووجهت طلبًا للوزارات الحكومية بزيادة الرقابة على الهدايا من الصين، "خشية من زرع أجهزة تنصت أو كاميرات".