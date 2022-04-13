دائرة السايبر الاسرائيلية: منذ عملية بئر السبع حذفت آلاف المنشورات المحرضة

الدائرة تعلن انها تلقت 5,815 شكوى تطالب حذف منشورات من مواقع التواصل المختلفة

أعلنت وزارة القضاء الاسرائيلية اليوم أن دائرة السايبر في النيابة العامة تعاملت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة منذ العملية في بئر السبع في 22 آذار/مارس والتي ادت قتل فيها أربعة إسرائيليين "مع 5,815 شكوى من الأجهزة الأمنية طالبت بحذف مضامين تحرض أو تدعم الإرهاب في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وذكرت القناة الاسرائيلية "13" أنه منذ العملية في بئر السبع وبعد العمليات التي وقعت بعد ذلك، بدأت دائرة السايبر في النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بتركيز جهود خاصة بغرض خذف وحظر منشورات فيها تحريض على العنف، تحريض على الارهاب، الاشادة بالاعمال العدائية والهجومية وغيرها، والتي غمرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقديرات الجهاز الأمني، والذي يعتمد على التجربة من العمليات وموجات الهجمات السابقة، المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي الى تصعيد موجة العمليات الحالية وتشجيع أنشطة هجومية شعبية أو تقليد لهجمات. طاقم حذف المضامين التابع للقسم يقوم بتركيز شكاوى وتوجهات الجهات الأمنية ، ويقوم بفحصها بناء على التعليمات وتقوم بإبلاغ شبكات التواصل التي تنشر بها هذه المنشورات، ومنها فيسبوك(ميتا)، تيكتوك، تويتر ، يوتيوب وتلغرام، وذلك حتى يقوموا بفحص المنشورات وحذفها في حال خالفت شروط الاستخدام لهذه الشركات.

غالبية التوجهات التي وصلت النيابة (3,300) تتعلق بمنشورات في فيسبوك، وتم ازالة 87% منها، 770 منشورات في تيكتوك، وتم ازالة 84% منها، 620 شكوى تتعلق بمضامين في انستغرام وازيل 85% منها، بخصوص تويتر وصلت 980 شكوى وخذف 30% منها، وهناك 109 شكوى تتعلق بيوتيوب، وحذف 90% منها.