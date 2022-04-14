ايلون ماسك يعرض شراء "تويتر" بـمبلغ 41 مليار دولار

اغنى رجل في العالم بنتقد بصورة متواصلة منصة "تويتر" رغم انه يمتلك 80 مليون متابع

بعد أيام من إعلانه أنه لن ينضم الى مجلس إدارة تويتر، الأمر الذي كان سيمنعه من سيطرة ممكنة على الشركة، عرض الملياردير ايلون ماسك شراء الشركة مقابل 41 مليار دولار، سعر عرض ماسك هو 54.20 دولار للسهم,

وكتب ماسك اغنى رجل في العالم في رسالة الى بريت تايلور رئيس إدارة تويتر"منذ أن استثمرت في الشركة فهمت أنها لن تزدهر ولن تخدم واجبها الاجتماعي في شكلها الحالي، يجب تحويل تويتر الى شركة خاصة" وإضاف "عرضي هو الأفضل والأخير وان لم يتم قبوله- سأضطر لأن ادرس مجددا موقفي كصاحب أسهم".

ويمتلك ماسك 73.5 مليون سهم في شركة "تويتر" ما يشير الى أن قيمة حصته بالشركة حوالي 2.9 مليار دولار، وهذا يعني ان حصته في الشركة أصبحت أربعة اضعاف من حصة مؤسس المنصة جاك دورسي والتي تبلغ 2.25 بالمئة. ويستخدم ماسك "تويتر بكثرى ولديه 80 مليون متابع منذ انضمامه اليه عام 2009.

لكن من جهة أخرى، انتقد ماسك تويتر وسياستها في الفترة الأخيرة وقال انها تقوض الديموقراطية من خلال عدم التزامها بحرية التعبير.