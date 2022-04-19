تقرير: برنامج بيغاسوس يستهدف قادة كتالونيا في إسبانيا

رئيس إقليم كتالونيا: "هجوم خطير على الحقوق الأساسية والديمقراطية، ومثال آخر للقمع ضد الحركة المدنية السلمية".

كشفت تقرير أنجزته شركة "ستزن لاب" (Citizen Lab) الكندية تعرض ما لا يقل عن 63 فردا من القادة الكتالونيين في إسبانيا لهجوم ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" بما في ذلك رئيس إقليم كتالونيا بالإضافة إلى أكاديميين ونشطاء ومنظمات غير حكومية بين أعوام 2017 و2022.

وتعد هذه أكبر مجموعة موثقة من الهجمات المسجلة لدى شركة "ستزن لاب"، المؤسسة البحثية في جامعة "تورنتو" الكندية.

وفي تعليقه على التقرير، انتقد رئيس إقليم كتالونيا الحالي بيري أراجونيس، الإثنين، التجسس الجماعي، ووصفه بأنه "هجوم خطير على الحقوق الأساسية والديمقراطية، ومثال آخر للقمع ضد الحركة المدنية السلمية".

ولم ينسب التقرير عمليات التجسس إلى كيان معين، إلا أنه ذكر أن "الأدلة الظرفية تشير إلى وجود علاقة قوية مع حكومة إسبانيا، بما في ذلك طبيعة الضحايا والأهداف، والتوقيت، وحقيقة أن إسبانيا أحد العملاء الحكوميين لشركة "إن إس أو جروب" (NSO Group) (المطورة لبرامج التجسس)".

وكانت الحكومة الكتالونية قد أجرت في عام 2017 استفتاء غير قانوني على الاستقلال، في محاولة للانفصال عن إسبانيا.

بعد ذلك، فر العديد من السياسيين من البلاد، وحوكم 12 زعيماً بعدة تهم منها التحريض على الفتنة، وحُكم على 9 منهم بالسجن عدة سنوات، ولكن تم العفو عنهم لاحقا في عام 2021.

وخلال الأشهر الماضية، تم استخدام البرنامج ذاته من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين، وسياسيين حول العالم ، باستخدام برنامج تجسس قادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون عن بعد، والوصول إلى البيانات المخزنة على الجهاز.