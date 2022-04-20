شركة "انظمة البيت" الاسرائيلية تشارك بتطوير جهاز رؤية ليلية للجيش الأمريكي

المنتج االجديد من المخطط أن يكون اختراق في مجال الرؤيا الليلية للتطبيقات العسكرية

افاد موقع "يسرائيل ديفنس" نقلا عن موقع MILITARY EMBEDDED SYSTEMS أن الفرع الأمريكي لشركة "أنظمة البيت" الأسرائيلية سيشارك في تطوير جهاز رؤية ليلية مصغر للجيش الأمريكي وسيتم ذلك بمشاركة شركة PHYSICAL SCIENCE وجامعة ستانفورد الامريكية، نظام الرؤيا سيوفر قدرات متقدمة ويمكن تثبيته بالكامل داخل النظارات.

واضاف التقرير أن الشركاء الثلاثة تم اختيارهم من قبل DARPA، وهي منظمة البحث والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، للمشاركة في برنامج تطوير جهاز رؤية ليلية خفيفة الوزن وصغيرة الحجم سيتم تثبيتها بالكامل داخل زوج النظارات. من المفترض أن يمنح الجهاز مجال رؤيا أوسع ومستوى رؤيا يضمن معرفة وضعية، في حين أن الجهاز كله مثبت داخل النظارات.

ويشار الى أن الفرع الأمريكي لشركة "أنظمة البيت" الاسرائيلية كان طور في الماضي تقنيات اتاحت تصغير أجهزة رؤيا ليلية، وبذلك ستساهم من خلال المعرفة التي اكتسبتها في برنامج ENVISION التابع لـ DARPA. المنتج الجديد من المخطط أن يكون اختراق في مجال الرؤيا الليلية للتطبيقات العسكرية .