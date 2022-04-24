تحذير إسرائيلي من هجمات سيبرانية في "يوم القدس الايراني"

"يوم القدس الايراني" يتزامن في تاريخ 29 نيسان ويتم سنويا خلاله نشر رسائل معادية لإسرائيل

حذر جهاز السايبر الاسرائيلي من هجمات سيبرانية متوقعة تحدث سنويا استعدادا لـ"يوم القدس الايراني" ونهاية رمضان، تحت عنوان اوب-جيرازلم (#OPJerusalem) ويوم القدس الايراني، هذا النشاط بحسب موقع "يسرائيل ديفنس" من المتوقع أن يحدث في تاريخ 29 نيسان/ابريل وهدفه الأساسي خلق صدى عام.

في السنوات السابقة ، وزع في هذا اليوم رسائل تتضمن منشورات معادية لإسرائيل، تخريب مواقع انترنت ، ومهاجمة شركات تخزين لديها عدد كبير من المواقع، بهدف نشر رسائل دعائية، وأيضا محاولات للهجوم على أنظمة لمؤسسات وتسريب معلومات.

هذا وقام جهاز السايبر بنشر مجموعة من الوصيات لتعزيز الحماية بمناسبة هذا الموعد وتوجه بشكل فعال الى شركات تخزين المواقع. وايضا الجهاز قام بتحديث الارشادات للتصدي للهجمات بالنسبة لأصحاب المواقع والمنظمات على خلفية الارتفاع الكبير بمحاولات الهجوم من هذا القبيل خلال الشهر الأخير.