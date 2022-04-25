تعمل الميزة من خلال توجيه أوامر صوتية أثناء ارتداء نظارات ميتا الذكية، لتفقد الرسائل الجديدة وتحويلها إلى نص

يعمل تطبيق واتساب على اختبار ميزة جديدة للتواصل من خلال توجيه أوامر صوتية أثناء ارتداء نظارات ميتا الذكية، لتفقد الرسائل الجديدة، واختيار طرف المحادثة وطلب قراءة الرسائل، ومن ثم يمكن توجيه أمر صوتي للرد، ثم توجيه الرسالة التي سيتم تحويلها إلى نص وارساله.

وتسعى شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وواتساب وانستجرام، إلى تنفيذ مشروع ثوري جديد هو ميتافيرس، والذي سيمكن مستخدميه من العيش في عالم افتراضي واسع، والعمل أيضًا على نظارات ذكية.

ووفقًا لمعلومات نشرها موقع XDA Developers فإن الكود البرمجي الخلفي لنسخة واتساب المتاحة للمطورين شهدت تواجد بعض الأكواد التي تكشف عن خطط الشركة المستقبلية في التراسل عبر التطبيق الأشهر.

وأشار التقرير إلى أن الأكواد أكدت أن واتساب يعمل على تطوير ميزة ذكية جديدة تمكن المستخدمين من التراسل من خلال الاستماع والتحدث حتى في حالة النصوص وليست الرسائل الصوتية وذلك عبر نظارات ميتا الثورية الجديدة.

وسيتعين على المستخدم استدعاء المساعد الذكي لنظارات غوغل من خلال عبارة صوتية “Hey Facebook”، ومن ثم توجيه أي من الأوامر من بينها تفقد واتساب.وأكد التقرير أن مجموعة الأوامر البرمجية تعكس ما يمكن للمستخدم القيام به بأوامر صوتية، مثل فتح المحادثات، اختيار الرسائل الجديدة، قراءة الرسائل، انشاء محادثة جديدة أو الرد المباشر على الرسائل.