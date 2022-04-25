الرحلة الفضائية التجارية الأولى في طريق عودتها الى الكرة الأرضية

يشارك في الرحلة الاسرائيلي ايتان ستيفا والذي اجرى خلال الرحلة 30 تجربة علمية

بعد تأخير لمدة أسبوع، انطلق صباح اليوم المشاركون الأربعة في الرحلة الفضائية التجارية الأولى إلى محطة الفضاء الدولية، في طريق عودتهم إلى الكرة الأرضية، من بين المشاركين كان الإسرائيلي ايتان ستيفا، وهو الإسرائيلي الثاني الذي يصل إلى الفضاء. وتأجل موعد عودتهم مجددا بسبب الرياح الشديدة والأمواج العالية في مواقع الهبوط المحتملة على طول الشواطئ في ولاية فلوريدا الأمريكية، والمحيط الأطلسي وخليج المكسيك، جاء هذا بحسب النشر في صحيفة "هآرتس".

وتستغرق الرحلة الى الكرة الأرضية على متن سفينة الفضاء دراغون 16 ساعة، وسيتم إبطاء الاحتكاك مع البحر من خلال المظلات وستنفذ بسرعة 30 كلم بالساعة. عند الهبوط، ستصل الزوارق السريعة الى الموقع وستقوم بفحص وضع المركبة، وتصل بعد ذلك سفينة الى الموقع، حيث سترفع الكبسولة الفضائية الى سطحها.

وخلال تواجد ستيفا في محطة الفضاء قام بتنفيذ 30 تجربة علمية وتم اختيارها من قبل لجنة علمية بإدارة صندوق رامون، وايضا قام بتمرير دروس من الفضاء وقام بأنشطة خاصة للطلاب وجرى هذا بالتعاون مع معلمين. كما استعرض ستيفا في سفينة الفضاء انتاجات فنية لفنانين إسرائيليين، في الأيام الاضافية في الفضاء نفذ فحوصات طبية في إطار تجربة طبية عن بعد، وواصل نشاطاته التربوية وقام بتصوير عدد من العروض للطلاب الإسرائيليين.

ستيفا سافر بمبادرته الشخصية ودفع من جيبه الخاص مبلغا ضخما بلغ 55 مليون دولار، إلى جانب الفائدة العلمية والتربوية التي أدت لها. وعودته ركاب الرحلة الخاصة الى الفضاء تعتبر لحظة هامة في تاريخ صناعة السياحة في الفضاء. محطة الفضاء أقيمت في عملية هندسية معقدة جدا بالتعاون بين الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الاوروبي، اليابان وكندا. ومنذ عام عام 2000 هي مأهولة من قبل رواد الفضاء من وكالات فضاء رسمية، وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها يتم تفعيل مثل هذا المشروع الكبير متعدد الجنسيات لغرض تجاري".