تقرير: قراصنة ايرانيون يزعمون اختراقهم نظاما مصرفيا إسرائيليا

النظام المصرفي تابع لبنك اسرائيل ويرتبط بتحويلات الأموال بين البنوك في إسرائيل

افادت صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من القراصنة المرتبطين بإيران نجحت باختراق نظام مصرفي يستخدم لتحويل الأموال بين البنوك في إسرائيل، وعن طريقه يمكن الوصول إلى حسابات خاصة لمواطنين، في جهاز السايبر الوطني وبنك إسرائيل قالوا إنهم يفحصون الأمر، وحتى اليوم لا توجد دلائل على اختراق لأي أنظمة في الجهاز البنكي.

وقال جهاز السايبر وبنك إسرائيل :"قبل عدة ساعات نشر شريط فيديو زعم فيه اختراق لبنوك إسرائيلية، الموضوع قيد الفحص من قبل جهاز السايبر، بنك إسرائيل والبنوك، وحتى اليوم لم يتم العثور على أية مؤشرات لإختراق لأي أنظمة في النظام المصرفي".

في الشريط المصور خلال الساعات الأخيرة في الشبكة تزعم مجموعة باسم " Hackers of Savior" عن نجاحها باختراق نظام "زهاف"(اعتمادات وتحويلات بالوقف الفعلي) والتي يديرها بنك إسرائيل. وتم اطلاق النظام قبل 15 عاما وهو يتيح تحويل الأموال بين الحسابات بصورة تكون متاحة لاستخدام صاحب الحساب تقريبا فورا.