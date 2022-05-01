إسرائيل تعطي الضوء الأخضر لتطبيق برنامج "ذكي" جديد لتنظيم حركة المرور

مسؤول: البرنامج الذكي الجديد "سيوفر الوقت والمال للبلاد ويؤدي إلى تحسن كبير في رفاهية السكان"

أعطت لجنة تابعة لوزارة المواصلات الإسرائيلية الضوء الأخضر نحو استخدام نظام "ذكي" جديد يهدف إلى تنظيم حركة المرور وتحسينها، ومن المقرر تنفيذ البرنامج في تل أبيب ولتسيير القطار الخفيف في القدس. ويعمل النظام الجديد، المعروف باسم LISA على مبدأ الإستفادة من البيانات لتقييم تدفق حركة المرور وتحسينه.

يتم استخدام LISA، الذي أنشأته شركة Schlothauer and Wauer الألمانية، في أمريكا الشمالية ويجري تطبيقه أيضًا على نطاق واسع في الشوارع في جميع أنحاء العالم.

ورحبت الشركة الإسرائيلية (مجموعة YSB Yaakobi Brothers Group ) التي تدير فرع شلوثاور وووير في إسرائيل، بالأمر بوصفه خطوة نحو "المواصلات الذكية والمبتكرة"، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست (The Post).

وقال بيني يعكوبي، مالك مجموعة YSB Yaakobi Brothers Group ، "نحن سعداء جدًا بموافقة وزارة المواصلات الإسرائيلية على برنامج LISA ويمكننا تقديم تقنيات مبتكرة ورائدة لإسرائيل من شأنها تغيير نظام المواصلات في إسرائيل لصالح رفاهية السكان".

وأضاف أن قرار تطبيق قانون ليزا "سيوفر الوقت والمال للبلاد ويؤدي إلى تحسن كبير في رفاهية السكان"، حسبما أفادت "واشنطن بوست".

نحن نعلم أن هناك الكثير من الاهتمام بالبرنامج وأن المزيد من وزارات المواصلات هنا وهناك يترقبون التطورات على أرض الواقع بخصوص مدى نجاعة البرنامح بغية إطلاق مشاريع ذات صلة مهمة سواء على مستوى تحسن المرور في المدن أو بين المدن.