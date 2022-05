دراسة: العديد من أنواع قنافذ البحر نجت من انقراض جماعي حدث قبل نحو 252 مليون سنة

أجرى فريق من الباحثين ضم عالم الأحياء البحرية بجامعة تل أبيب في إسرائيل، الدراسة التطورية الأكثر شمولاً على قنفذ البحر وأقاربه البحرية حتى الآن. وفحصت الدراسة التاريخ التطوري لأعضاء شعبة شوكيات الجلد وهو تصنيف يشمل نجم البحر وقنفذ البحر ودولارات الرمل وخيار البحر.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .