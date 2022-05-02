دراسة: العديد من أنواع قنافذ البحر نجت من انقراض جماعي حدث قبل نحو 252 مليون سنة

العديد من أنواع قنفذ البحر نجت من انقراض جماعي قديم قضى على 81 في المائة من الحياة البحرية على الأرض

أجرى فريق من الباحثين ضم عالم الأحياء البحرية بجامعة تل أبيب في إسرائيل، الدراسة التطورية الأكثر شمولاً على قنفذ البحر وأقاربه البحرية حتى الآن. وفحصت الدراسة التاريخ التطوري لأعضاء شعبة شوكيات الجلد وهو تصنيف يشمل نجم البحر وقنفذ البحر ودولارات الرمل وخيار البحر.

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باستخدام التأريخ المستند إلى الأحافير والمعلومات الجينية، اكتشف الفريق أن عددًا من نقاط تمايز الأنواع في التاريخ التطوري لشوكيات الجلد كانت خاطئة، وأن بعض الأحداث حدثت قبل 50 مليون سنة مما كان يُعتقد في الأصل.

وقال الدكتور عومري برونشتاين، عالم الأحياء البحرية في جامعة تل أبيب الذي شارك في الدراسة، إن العديد من أنواع قنفذ البحر نجت من حدث انقراض جماعي قديم قضى على 81 في المائة من الحياة البحرية كافة على كوكب الأرض.

وقال الباحث: "يُظهر عملنا أن قنافذ البحر الحديثة ظهرت منذ ما يقرب 300 مليون سنة، وقد نجا العديد منها من حدث الانقراض الجماعي الذي يرجح وقوعه منذ حوالي 252 مليون سنة، وهي أشد أزمات التنوع البيولوجي في تاريخ الأرض، وتنوعت سريعًا في أعقابها".

وأضاف"هذا يعني أن معظم الأنواع التي نعرفها اليوم قد نشأت بعد حدث الانقراض الدراماتيكي هذا."

أوضح برونشتاين أن الدراسة تحمل "أهمية كبيرة لدراسة التطور بشكل عام، وليس فقط بالنسبة لقنافذ البحر" ، وفقًا لبيان صحفي.

وقال فريق من الباحثين: "بالإضافة إلى الاهتمام العلمي الواضح، نعتقد أن الفهم العميق للأنواع التي نجت من حدث انقراض سابق قد يساعدنا في التعامل مع حدث الانقراض الحالي، والذي استمر لعقود من الزمن، والذي تسبب فيه البشر إلى حد كبير".