تقديرات أمريكية: كوريا الشمالية قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية هذ الشهر

"التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية مؤخرا تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء"

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، اليوم الجمعة، إن "تقديرات أمريكية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي-ري للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر من هذا الشهر".

وأضافت بورتر في إفادة صحفية “هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب”.

وأحجمت كوريا الشمالية منذ 2017 عن إجراء تجارب لصواريخ بالستية عابرة للقارات واختبارات نووية. لكنه انتهك هذه القاعدة جزئيا نهاية آذار/مارس عبر إطلاق صاروخ عابر للقارات.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أخيرا مؤشرات إلى نشاط جديد داخل نفق في موقع بونغيي-ري، علما بأن بيونغ يانغ كانت قد أعلنت تدمير هذا الموقع العام 2018 قبل قمة تاريخية بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شكلت بداية حوار لم يثمر.

وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي خلف ترامب استعداده لإحياء هذا الحوار، بهدف مناقشة نزع الترسانة النووية لكوريا الشمالية، لكنه لم يقابل بأي مبادرة إيجابية منذ دخوله البيت الأبيض بداية 2021.

على العكس، فقد كثفت كوريا الشمالية منذ بداية العام اختباراتها لأسلحة تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي، ودفعت واشنطن إلى التنديد مرارا بما وصفته بأنه "استفزازات".

واختبرت بيونغ يانغ أسلحة نووية ست مرات منذ 2006، وتحدثت عن نجاح تجربتها الأخيرة والأكثر قوة في 2017 والتي قالت إنها أجرتها على قنبلة هيدروجينية تقدر قوتها بـ 250 كيلوطن.