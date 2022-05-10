نهاية عصر كلمات المرور: عمالقة التكنولوجيا يتفقون على الطريقة الجديدة لزيادة الأمان

“سيتمكن المستخدمون من إثبات هويتهم من خلال طرق جديدة غير الكلمات النصية للمرور، وبشكل آمن أكثر"

أصبح عصر استخدام كلمات المرور النصية لتأكيد الهوية، قريب من النهاية سواء عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات في الأجهزة المختلفة، بعدما اتفق عمالقة التكنولوجيا، غوغل، أبل ومايكروسوفت على الطرق الجديدة والثورية لتأكيد الهوية.

لطالما كانت كتابة كلمات مرور من خلال النص، هي الطريقة لتأكيد الهوية لفتح الحسابات الخاصة، ومع تطور التكنولوجيا وظهور وسائل تأمين جديدة مثل قارئ البصمات، التعرف على الوجوه، أصبحنا أمام عصر جديد لا توجد فيه كلمات مرور.

ووفقا لبيان نشرته منظمة Fido Alliance والتي تجمع العديد من شركات التكنولوجيا، فإن عمالقة التطوير والصناعة؛ مايكروسوفت، أبل وغوغل قرروا بداية عصر جديد من طرق تأكيد الهوية الإلكترونية بما يتماشى مع التطور الحالي.

وذكرت المنظمة في البيان: “سيتمكن المستخدمون من إثبات هويتهم من خلال طرق جديدة غير الكلمات النصية للمرور، وبشكل آمن أكثر الوقت الحالي”.

وأوضح أن الطرق الجديدة سيتقلل من مدى خطورة الاختراقات وتسريب بيانات العملاء عن الوقت الماضي، بحيث ستكون الوسائل مرتبطة فيزيائيًا بالشخص نفسه، ومثل مستشعرات قارئ البصمات أو تقنيات التعرف على الوجوه عالية الدقة كما في Face ID من جانب أبل.

وأكدت أن وسائل الحماية الجديدة سيتم تطويرها من قبل الشركات التكنولوجية العملاقة من أجل زيادة الأمان من خلال قدرات حديثة إضافية، بحيث يمكنها التصدي لمحاولات التلاعب او الاحتيال على الأجهزة التي يتم استخدامها من قبل بعض الغشاشين لمحاولة تجاوز الحماية.

ومن جانبه أكدت أبل في البيان أن الاعتماد على تسجيل الدخول وتأكيد الهوية من خلال كلمات المرور هي واحدة من ثغرات الحماية عبر مختلف المنصات، والاعتماد على تلك الطريقة وحدها قد يعرض العشرات، المئات أو حتى الآلاف من المستخدمين لخطورة الاختراق في حالة تسرب بيانات، بينما في أسوأ الأوقات مع طرق حديثة ستكون حالات فردية من الاختراقات.

بينما أكدت مايكروسوفت أن الوقت الحالي يشهد نمو وتطور سريع من قبل شركات التكنولوجيا والبرمجة سواء في انتاج أجهزة متطورة أو إطلاق تطبيقات ومنصات بأساليب حديثة، وأن حان الوقت إلى نهاية عصر كلمات المرور.