شركة "غوغل" تقرر حذف ثلث تطبيقات متجر بلاي نهائيا

تشكل ثلث التطبيقات مصدر ازعاج بالنسبة للشركة التي تحاول زيادة نشاط واستخدام متجرها كمصدر أساسي للتطبيقات.

تستعد شركة غوغل لإجراء تغييرات واسعة في سياسة متجر بلاي لتطبيقات نظام تشغيل أندرويد التابع لها، خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ستتسبب في حذف ثلث التطبيقات تقريبًا دفعة واحدة والتي تشكل مصدر ازعاج بالنسبة للشركة التي تحاول زيادة نشاط واستخدام متجرها كمصدر أساسي للتطبيقات.

وبحسب تقرير نشره موقع CNET فإن غوغل قررت وضع تدابير جديدة للتعامل مع التطبيقات القديمة أو المهجورة من قبل المطورين والتي لم يتم تحديثها منذ عامين من خلال حذفها من متجر بلاي نهائيًا.

وأوضح التقرير أن التقدم في تطوير برمجيات نظام تشغيل أندرويد يتطلب في أغلب الأوقات تحسينات برمجية كذلك من مطوري التطبيقات، وتمثل تلك التي مر عليها عامين على آخر تحديث، مصدر ازعاج بالنسبة للشركة التي تحاول زيادة نشاط واستخدام متجرها كمصدر أساسي للتطبيقات.

كما أن السبب الرئيسي وراء اتخاذ هذا الإجراء هو حماية المستخدمين من الناحية الأمنية، حيث لا تستفيد التطبيقات القديمة من التغييرات الأمنية في أندرويد أو واجهة التطبيقات الجديدة أو طرق التطوير الجديدة التي توفر حماية محسّنة مع كل تحديث للنظام.

ووفقًا لبيانات الموقع، فإن نحو 869 ألف تطبيق في متجر بلاي لم يتم تحديثها منذ عامين على الأقل، وهي التي ينطبق عليها الشروط من أجل اتخاذ القرار الصارم بحذفها من المتجر نهائيًا.

الجدير بالذكر أن قرار غوغل يأتي بعد أيام قليلة من اتخاذ أبل نفس الاتجاه، إذ خاطبت الشركة مطوري نحو 650 ألف تطبيق بالفعل من عدة دول بضرورة تحديث تطبيقاتهم التي لم يتم تحديثها منذ عامين على الأقل، قبل أن يتم حذفها.

ويعد متجر غوغل بلاي للتطبيقات هو الأشهر على الإطلاق والذي يمتلك ما يقرب من 3 ملايين تطبيق تقريبًا وفقًا لآخر احصائيات الشركة، وذلك بسبب الانتشار الكبير لنظام أندرويد في الهواتف الذكية.